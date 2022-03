SC Heerenveen wint weer eens en is Heracles voorbij op ranglijst

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Hoewel Heerenveen er in aanloop naar het duel alles aan had gedaan de sfeer in het Abe Lenstra-stadion te brengen, straalde dat niet af op de elf spelers die de pompeblêden droegen. De wat zouteloze eerste helft liet zien dat beide ploegen terecht staan waar ze staan op de ranglijst van de Eredivisie, hoewel beide ploegen nog wel een grote kans wisten te noteren. Sydney van Hooijdonk zag zijn schot geblokt op een voorzet van Amin Sarr, en aan de andere kant van het veld was Bilal Basacikoglu er met een mooi krullend schot dichtbij.

Na rust was het Heracles dat het beste uit de kleedkamers leek te komen, met Luca de la Torre die met een lekkere knal de reflexen van Erwin Mulder testen. Het was evenwel de thuisploeg die voor er een uur gespeeld was op voorsprong kwam. Het was Amin Sarr die Heerenveen op koers zette voor de eerste competitiezege sinds 19 december.

VAR

Toch leek de gelijkmaker nog te vallen, toen Sinan Bakis op randje buitenspel vertrok en vanuit de korte hoek feilloos raak schoot. De grensrechter vlagde het doelpunt af en werd in die beslissing gesteund door de VAR.

Heerenveen kon dus opgelucht adem halen en gooide kort voor tijd het duel zelfs definitief in het slot, toen Nick Bakker een vrije trap het laatste zetje gaf. De VAR nam ook voor dit moment de tijd, maar steunde opnieuw de arbitraire beslissing op het veld.

Met de zege klimt Heerenveen voorzichtig op de ranglijst. Het is Heracles voorbij en staat elfde.