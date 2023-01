Davy Pröpper keert bij Vitesse definitief terug in de Eredivisie

Eind november vorig jaar werd bekend dat de negentienvoudig Oranje-international ging meetrainen bij zijn eerste profclub, nadat hij in januari 2022 als speler van PSV plotseling besloten had zijn profcarrière te beëindigen vanwege motivatieproblemen. Pröpper leverde zijn contract in en trok zich terug uit de voetbalwereld.

Op uitnodiging van Vitesse-trainer Phillip Cocu met wie hij eerder samenwerkte bij PSV, besloot Pröpper eind november mee te gaan trainen in Arnhem om te kijken of hij het profmétier toch weer wilde oppakken. Dat gebeurde zonder verplichtingen maar met de hoop van de zijde van Vitesse, dat Pröpper weer het plezier in het voetbal zou vinden.

Met Pröpper krijgt Cocu een kwaliteitsimpuls tot zijn beschikking, nadat Vitesse eerder al een andere oud-PSV’er, Nicolas Isimat-Mirin, wist te strikken. De middenvelder zal wel nog wedstrijdfit moeten worden na een jaar inactiviteit. Recent speelde hij al wel gedeeltes van oefenwedstrijden, zodat een plek in de wedstrijdselectie tegen SC Heerenveen tot de mogelijkheden behoort.