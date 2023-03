Heracles houdt titelkansen levend na zege op Den Bosch

De voorsprong op nummer 3 Almere City FC is nu 14 punten, dat wel een duel minder heeft gespeeld. De tweede plek geeft ook recht op rechtstreekse promotie naar de Eredivisie.

Lucas Schoofs opende al in de eerste minuut de score voor Heracles Almelo. Zes minuten later trok Rik Mulders de stand weer gelijk. In de slotfase van de eerste helft zette Samuel Armenteros de Almeloërs weer op voorsprong. De ploeg kreeg daarna 'hulp' van FC Den Bosch om de marge verder uit te breiden. Door een eigen doelpunt van Teun van Grunsven werd het 3-1.

Nikolai Laursen had de score voor de thuisploeg verder uit kunnen breiden, maar hij miste vlak voor de pauze een strafschop. In de 51e minuut brachten de Brabanders de spanning terug. Nikolaj Möller maakte er 3-2 van. FC Den Bosch slaagde er echter niet in de zege van Heracles Almelo in gevaar te brengen.

Willem II en Telstar winnen

Willem II versloeg MVV Maastricht met 2-0. Elton Kabangu scoorde voor de Tilburgers in de twintigste minuut. In blessuretijd maakte Joeri Schroijen er 2-0 van. Telstar verzekerde zich in de extra tijd van de zege op TOP Oss: 1-0. Glynor Plet was de matchwinnaar. Bij FC Dordrecht - Helmond Sport bleef het 0-0.