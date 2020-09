Veelbesproken clubarts PSV naar Real Madrid

Bij PSV was Huurman verantwoordelijk voor de medische afdeling van Jong PSV, het vrouwenteam en de jeugdafdeling. Eerder was ze ook al clubarts bij Go Ahead Eagles.

Huurman was eerder deze week onderwerp van gesprek, nadat Koert Westerman enkele ’seksistische’ opmerkingen over haar had gemaakt. Hierdoor kwam de commentator flink onder vuur te liggen. Later bood hij zijn verontschuldigen aan.