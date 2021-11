Montenegro waarschuwt Oranje: ’We zullen het maximale geven’

Voor de equipe van bondscoach Miodrag Radulovic staat er de laatste wedstrijden niets meer op het spel, toch is de motivatie in de ploeg groot. „Nederland is samen met Italië en Engeland het beste team dat naar Podgorica komt. Onze motivatie is dus groot. We zullen het maximale geven”, blikt Drasko Bozovic vooruit op het duel met Oranje.

Het is voor de middenvelder duidelijk dat het kwaliteitsverschil tussen beide ploegen gigantisch is, maar toch ziet hij kansen. „We moeten ons aan de plannen houden, onze taken uitvoeren en met de steun van het publiek alles geven. Nederland is bijna geplaatst. Als ze ons verslaan, hebben ze denk ik het WK-ticket te pakken. Hun doel is duidelijk, maar we hebben goede energie in ons team. We kunnen ons verdedigen.”