Wiebes neemt afscheid met 23e zege, Laporte bezorgt Jumbo-Visma 48e ritwinst

De renster van Team DSM won de Belgische koers Binche-Chimay-Binche. Met een vlammende sprint hield ze iedereen achter zich. Haar landgenote Marjolein van 't Geloof werd tweede, de Finse Anniina Ahtosalo derde.

Wiebes (23) werd op het lastige hellende kasseienstuk kort voor de finish door haar ploeggenoten voorin gehouden. Daarna maakte de Europese kampioen het van kop af af. Het was haar 23e overwinning van dit jaar, waarin ze onder meer twee etappes in de Tour de France won.

Binche-Chimay-Binche betekende de laatste wedstrijd van Wiebes voor DSM. Ze stapt over naar SD Worx.

Fransman Laporte bezorgt wielerploeg Jumbo-Visma 48e zege

De Franse renner Christophe Laporte van Jumbo-Visma heeft de Belgische wielerkoers Binche-Cemay-Binche gewonnen. De koers in de provincie Henegouwen kreeg extra aandacht omdat kersvers wereldkampioen Remco Evenepoel er zijn laatste wedstrijdkilometers van dit jaar maakte. De Belg, voor het eerst gehuld in de regenboogtrui, liet het eerste peloton 30 kilometer voor de finish lopen.

Dat gebeurde nadat er na diverse ontsnappingen sprake was van een totale hergroepering. Die werd in de slotronde teniet gedaan op initiatief van de Fransman Tony Gallopin. Er ontstond een sterke kopgroep met onder anderen de Belg Philippe Gilbert, Laporte en de Let Toms Skujins.

Laporte ging er vervolgens vandoor met de Noos Rasmus Tiller in zijn wiel. Die kon op de kasseistrook kort voor de finish niet meer volgen en zo kon de Fransman Jumbo-Visma de 48e overwinning van het seizoen bezorgen. Voor Laporte was het zijn vijfde succes van dit jaar.

Evenepoel finishte enkele minuten later in gezelschap van Iljo Keisse, zijn land- en ploeggenoot die zijn loopbaan beëindigt.

Pogacar wint Italiaanse wielerkoers Tre Valli Varesine

Tadej Pogacar heeft de Italiaanse wielerkoers Tre Valli Varesine gewonnen. De 24-jarige Sloveen van UAE Team Emirates was na 196 kilometer de de snelste van een groep van zo'n vijftien wielrenners. De Colombiaan Sergio Higuita finishte als tweede, de Spanjaard Alejandro Valverde, bezig aan een van zijn laatste wedstrijden, kwam als derde over de streep. Bauke Mollema werd zevende.

In de finale van de rit,met start in Busto Arsizio en finish in Varese, probeerden tal van renners weg te komen. Sjoerd Bax van Alpecin-Fenix probeerde het en ook de 20-jarige Brit Thomas Gloag van Jumbo-Visma. De Italiaanse routinier Vincenzo Nibali plaatste een aanval met nog 4 kilometer te gaan en de Spanjaard Enric Mas net voor het ingaan van de slotkilometer, maar ze kwamen allemaal niet weg. In de sprint was Pogacar de snelste.

De Sloveen, die vorig jaar in Varese als derde eindigde, volgt op de erelijst de Italiaan Alessandro De Marchi op. Voor Pogacar is het zijn vijftiende zege dit seizoen. Hij won vorige maand nog de GP Montreal.