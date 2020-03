FC Twente-trainer Garcia onder druk na derde nederlaag op rij

De vraag is wat de vierde nederlaag in de laatste vijf duels betekent voor de positie van de onervaren Gonzalo Garcia. Voor de winterstop kende FC Twente na een aanvankelijk goede start al een dramatische reeks, maar technisch directeur Ted van Leeuwen hield zijn protegé desondanks de hand boven het hoofd. Of hem dat nu weer lukt, is de vraag, want de belangen zijn groot bij FC Twente, dat zich een tweede degradatie in zo korte tijd niet kan veroorloven.

Twee jaar geleden beleefde FC Twente in Arnhem een dieptepunt in de clubgeschiedenis, toen de club uit Enschede door een 5-0 nederlaag tegen Vitesse degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. Onder leiding van Marino Pusic wist FC Twente in één jaar teug te keren op het hoogste niveau, maar daar is het team van Garcia direct weer in degradatienood gekomen.

De stress is groot in Enschede en enkele weken geleden na de nederlaag tegen FC Emmen werd de spelersbus al opgewacht. Het team kende daarna een opleving door AZ thuis te verslaan, maar in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht werd in de slotfase onterecht verloren en ook SC Heerenveen was vorige week te sterk. De nederlagen dreunden extra hard door, doordat bijna alle andere ploegen onderin wel punten pakten.

In een rommelig en kwalitatief armzalig duel waren Vitesse en FC Twente lange tijd aan elkaar gewaagd. Halverwege de tweede helft werd verdediger Peet Bijen echter van de bal gelopen waarna invaller Jay-Roy Grot begon aan een woeste rush, die hij afsloot met een goal. De doelpuntenmaker raakte prompt zwaar geblesseerd en moest gewisseld worden, terwijl de spelers van FC Twente woedend protesteerden bij scheidsrechter Richard Martens, die echter onvermurwbaar was.

FC Twente kreeg daarvoor enkele goede kansen om de score te openen via de gevaarlijkste mensen Noa Lang, die de paal raakte, en Haris Vuckic, maar verzuimde toe te slaan. De al door blessures uitgedunde middenlinie van Vitesse werd helemaal ontmanteld, toen Riechedly Bazoer, na een niet bestrafte charge van Bijen, en Patrick Vroegh, na een harde botsing met Giovanni Troupée al voor rust vervangen moesten worden. Met Yassin Oukili en de latere matchwinnaar Grot moest trainer Edward Sturing improviseren. Ook Vitesse had enkele mindere wedstrijden achter de rug. De laatste twee duels voor de ontmoeting met FC Twente werden verloren, zodat de driepunter zeer welkom is, maar het zeer lage spelpeil moet Sturing aan het denken zetten. Nijpender is de positie van Garcia, die serieus moet vrezen voor zijn baan nu FC Twente