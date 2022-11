Premium Het beste van De Telegraaf

’De puzzel is in elkaar gevallen’ Oranje-turners keren zonder medailles, maar mét moraal terug van WK

Door Nick Tol

Loran de Munck is in Liverpool hard op weg naar een historische WK-medaille, maar vlak voor de afsprong verliest hij zijn evenwicht en gaat hij onderuit. „Ik moet het een plekje gaan geven.” Ⓒ Foto ANP/HH

LIVERPOOL - De Nederlandse turners realiseerden zich na de wereldkampioenschappen in Liverpool dat er qua prestaties nóg meer in had gezeten, maar ze toonden zondagavond ook berusting. Ze komen immers allemaal van ver en haalden zeven finales, veel meer dan verwacht. Hoewel het geen medaille opleverde, is duidelijk dat er weer een prima fundering ligt waarop de Oranje-equipe kan bouwen richting de Olympische Spelen in Parijs (2024).