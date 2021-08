PSG: 160 miljoen euro voor Mbappé te weinig

Leonardo herhaalde tegenover diverse media het standpunt van PSG dat de club Mbappé graag wil behouden. De 22-jarige aanvaller heeft een contract tot medio 2022 en ondanks enkele pogingen van zijn huidige werkgever nog altijd niet bijgetekend.

„Onze positie is niet veranderd, wij willen zijn contract verlengen”, aldus Leonardo, die niet te spreken was over de toenadering van de Spaanse voetbalgrootmacht. „Respectloos, onjuist en illegaal. Dit gaat al twee jaar zo. Die 160 miljoen euro is strategie, ze weten dat we daar nee tegen zeggen.”

Paris Saint-Germain betaalde in 2017 nog 180 miljoen euro aan AS Monaco om het toenmalige supertalent in te lijven. Volgens Leonardo heeft de club er alles aan gedaan om Mbappé te behouden, hem zelfs een prachtig aanbod gedaan in de huidige transferperiode, waarin PSG onder meer Lionel Messi, Sergio Ramos en Georginio Wijnaldum heeft aangetrokken. „Maar als Kylian echt wil vertrekken, dan zullen we hem niet tegenhouden. Het gebeurt alleen wel op onze voorwaarden.”