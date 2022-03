’Tijdelijk’ blinde oud-Feyenoorder na anderhalf jaar terug bij nationale ploeg Noorwegen

De Noor hield aan de nieuwjaarsviering oogletsel en brandwonden over. De verwachting was zelfs dat de schade aan zijn rechteroog blijvend was. De kans dat hij daar zijn zicht terugkreeg werd geschat op 5 tot 10 procent. Tegen alle verwachtingen in kon hij deze zomer - na elf operaties - de individuele training hervatten bij zijn club Galatasaray.

Na langzaam fit te zijn geworden, maakte Elabdellaoui - die een seizoen voor Feyenoord speelde en daarin tot zeven officiële optredens kwam - begin dit jaar zijn rentree bij de Turkse club. Daarbij droeg hij wel een speciale bril om zijn ogen te beschermen.

De vier optredens tot dusver waren voor bondscoach Ståle Solbakken al genoeg om de 30-jarige rechtsback weer in de selectie op te nemen. „Het voelt geweldig om weer voor de nationale ploeg te zijn opgeroepen na zo’n lange tijd”, schrijft Elabdellaoui op social media. „Het is altijd een eer.”

Noorwegen speelt tijdens de komende interlandperiode twee oefenduels tegen Slowakije en Armenië.