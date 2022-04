Ronald Araújo verlengt contract bij FC Barcelona: afkoopsom naar 1 miljard euro

Als andere clubs Araújo tussentijds over willen nemen, moeten ze daar maar liefst een miljard euro voor betalen.

Araújo kwam in 2018 naar Barcelona vanuit zijn vaderland Uruguay. Coach Ronald Koeman haalde hem in 2020 bij het eerste team. Inmiddels is de 23-jarige speler een vaste waarde in de verdediging. Araújo speelde dit seizoen in La Liga 26 wedstrijden en kwam daarin vier keer tot scoren.

FC Barcelona gebruikt diezelfde afkoopsom van een miljard ook in de contracten van Pedri en Ansu Fati. Araújo tekent het contract vrijdagmiddag op het veld van Camp Nou.