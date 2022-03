Premium Het beste van De Telegraaf

Peloton in wurggreep In topvorm verkerende Wout van Aert ’verlost’ Jumbo-Visma van luxeprobleem

Door Hans Ruggenberg

Het gele Credit Lyonnais-leeuwtje, dat bij de leiderstrui hoort, gaat naar Van Aerts zoontje Georges.

MONTLUCON - De manier waarop Wout van Aert van zijn fiets viel, gaf aan hoe diep hij was gegaan voor zijn zege in de tijdrit. Voor de tweede maal in vier dagen tijd stuntte Jumbo-Visma met een clean sweep. Dat zorgde bij de Nederlandse topploeg zelf ook voor ongeloof, om daarmee tegelijk een signaal af te geven richting Tadej Pogacar, en andere rivalen voor de Tour de France. Jumbo staat er halverwege Parijs-Nice zelfs zo goed voor dat er in de strijd om het geel, nu in handen van Van Aert, een luxeprobleem kan ontstaan.