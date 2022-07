Argentijn tot 2027 Mancunian Martinez denkt aan Ajax bij tekenen contract United: ’Ongelooflijke tijd gehad’

Lisandro Martinez (rechts) in het shirt van Argentinië. Ⓒ ANP/HH

Lisandro Martínez heeft zijn contract bij Manchester United ondertekend, waardoor zijn transfer van Ajax naar Engeland is afgerond. De Argentijnse verdediger ligt tot medio 2027 vast in Manchester. Tevens is er een optie voor een extra jaar in de verbintenis opgenomen.