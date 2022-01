Live Eredivisie: Feyenoord na rust op jacht naar zege tegen Vitesse

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Redactie Verrijking

Rotterdam - Vier duels sieren de zaterdag met als het meest aansprekende affiche Feyenoord - Vitesse in de Kuip. Tegelijkertijd begin in Enschede FC Twente - SC Heerenveen. De avond wordt afgesloten met Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk, maar eerst is het tijd voor NEC - Heracles Almelo.