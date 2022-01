Live Eredivisie: RKC leidt bij Eagles

Go Ahead Eagles-RKC Waalwijk

Feyenoord direct onderuit tegen Vitesse

Feyenoord heeft meteen in het nieuwe jaar een forse dreun geïncasseerd door in de eigen Kuip te verliezen van Vitesse (0-1). De Arnhemse ploeg is Feyenoord nu op drie punten genaderd en kan een serieuze concurrent worden in de strijd om de derde plek. Loïs Openda werd matchwinnaar, omdat hij profiteerde van een fout van doelman Justin Bijlow die te snel zijn doel uitkwam bij een counter van Vitesse.

NEC en Heracles scoren niet bij rentree veelbesproken Vloet

NEC en Heracles Almelo zijn in hun eerste duel na de winterpauze niet tot scoren gekomen: 0-0. Bij de ploeg uit Almelo viel Rai Vloet, half november betrokken bij een dodelijk verkeersongeval, halverwege de tweede helft in.

FC Twente heeft de competitie hervat met een overwinning op sc Heerenveen. In Enschede werd het 2-0 voor de thuisclub. FC Twente staat daardoor voorlopig op de vijfde plaats.

Vrijdag:

Eerste zege PEC onder Dick Schreuder

Bij PEC Zwolle stond de van Vitesse gehuurde Oussama Darfalou in de basis. Max de Waal, die overkwam van Jong Ajax, maakte nog geen deel uit van de wedstrijdselectie. Van den Belt trof zowel voor als na rust doel tegen de Tilburgers, die de laatste negen Eredivisie-duels verloren.

Zaterdag komt Feyenoord in een van de vier duels in actie. De Rotterdammers krijgen concurrent Vitesse op bezoek. Zondag treden onder meer Ajax en PSV aan. De Amsterdammers wacht een uitwedstrijd bij FC Utrecht. Koploper PSV reist af naar Groningen.

Programma & uitslagen Eredivisie speelronde 19

Vrijdag

PEC Zwolle - Willem II 2-0

Zaterdag

18.45 uur: NEC - Heracles Almelo 0-0

NEC - Heracles Almelo 0-0

FC Twente - SC Heerenveen 2-0

Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk

Zondag

12.15 uur: FC Utrecht - Ajax

SC Cambuur - Sparta Rotterdam

FC Groningen - PSV

Fortuna Sittard - AZ

