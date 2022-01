Barcelona haalt Adama Traoré uit Engeland terug naar Camp Nou

Traoré doorliep de jeugdopleiding van Barcelona, maar kwam daarna slechts vier keer in actie voor de hoofdmacht. In augustus 2015 nam Aston Villa hem voor 10 miljoen euro over. Een jaar later vertrok de Spaanse international naar Middlesbrough en in 2018 verhuisde hij naar Wolverhampton. Bij die laatste club ligt de snelle en krachtige buitenspeler nog tot medio 2023 vast.