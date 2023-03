Djokovic kan ondanks brief aan president Biden niet deelnemen aan Indian Wells

Djokovic, een van de meest prominente topatleten die niet tegen het virus is ingeënt, vroeg vorige maand bij de Amerikaanse regering een speciale vergunning aan om op de toernooien in Indian Wells en Miami in actie te kunnen komen. Volgens senator Marco Rubio vroeg Djokovic in een brief aan president Joe Biden om hem gratie te verlenen.

De Amerikaanse tennisbond USTA sprak toen de hoop uit dat Djokovic inderdaad de VS in zou mogen en zou kunnen deelnemen aan de twee tennistoernooien. Vanuit het kamp rond Djokovic bleef vooralsnog een reactie uit. Indian Wells wordt vaak het vijfde grand slam genoemd en wordt gevolgd door het al even prestigieuze toernooi van Miami, waar Djokovic waarschijnlijk ook zal ontbreken. De versoepeling van de inreisregels in de VS wordt niet voor half april verwacht.

Vorig jaar geen Australian Open en US Open

Djokovic miste vorige jaar door zijn weigering zich te laten vaccineren onder meer de Australian Open en de US Open. Dit jaar kon hij wel weer naar Australië afreizen waar hij het eerste grandslamtoernooi van het jaar won.

Djokovic wordt in Indian Wells, waar maandag wordt begonnen met de kwalificaties, vervangen door de Georgiër Nikoloz Basilasjvili.

Vekic wint in Monterrey na twee jaar weer toernooi

Donna Vekic heeft voor het eerst sinds 2021 weer een toernooi gewonnen. Dat deed de 26-jarige Kroatische in het Mexicaanse Monterrey, waar ze in de finale in drie sets te sterk was voor de Française Caroline Garcia. De setstanden waren 6-4 3-6 7-5.

Vekic twijfelde twee jaar geleden nog over het voortzetten van haar loopbaan, nadat ze een zware knieoperatie had moeten ondergaan kort na de Australian Open van 2021. Aan het einde van dat jaar won ze een toernooi in Courmayeur, maar ze moest lang geduld hebben voor een volgend succes.

Het was haar vierde toernooizege in totaal. „Het is een geweldig begin van het seizoen voor me geworden”, zei ze. „Ik was er inmiddels van overtuigd dat er een succes aan zat te komen.” Vekic was al kwartfinalist op de Australian Open in januari en eerder in oktober finalist in San Diego.

Garcia, de nummer 5 van de wereld, was als eerste geplaatst in Monterrey. Voor Vekic was het de eerste keer dit jaar dat ze een speelster uit de top 10 versloeg.