Lewis Hamilton voelde hete adem van Max Verstappen in nek

Teamgenoot Valtteri Bottas kreeg iets eerder ook te maken met een versleten linkervoorband die klapte. „Maar die van mijn zag er toen nog goed uit”, aldus Hamilton, die zich dan ook geen zorgen maakte.

Toch ging het mis. „Op het rechte stuk liep hij ineens leeg. Ik zag de vorm van de band veranderen en ik voelde direct mijn hart in mijn keel bonzen.”

Lewis Hamilton bekijkt zijn lekke band. Ⓒ BSR Agency

Hamilton moest vervolgens mentaal snel schakelen. Bij een te hoge of lage snelheid kan een kapotte band veel extra schade veroorzaken.

„Soms rolt het rubber volledig van de velg of wordt de voorvleugel kapot geslagen. Met pijn en moeite kwam ik uiteindelijk de laatste twee bochten door.”

Lewis Hamilton komt met een lekke linkervoorband over de finish. Ⓒ AFP

Op weg naar de finish werd Hamilton door zijn aftellende race-ingenieur Peter Bonnington op de hoogte gehouden van het gat met de aanstormende Verstappen: van 19 seconden tot 10.

Met angst even beven dook de zesvoudig wereldkampioen de laatste bocht in. „Ik hoorde negen, acht, zeven... Ik gaf nog een keer gas en gelukkig was het genoeg.” Op de meet had Hamilton nog slechts vijf seconden over.