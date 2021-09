Rel tussen Patrick Lefevere en Sam Bennett duurt voort: ploegleider laat renner nu óveral koersen

Vrijdag zal Bennett voor het eerst sinds de Ronde van de Algarve koersen in een truitje van Deceuninck-Quick-Step. Daarna blesseerde de Ier zijn knie immers en miste hij de Tour. Tussendoor regelde hij zijn vertrek naar Bora-hansgrohe. De relatie tussen de sprinter en ploegleider Patrick Lefevere raakte flink verstoord, de ploegmanager dreigde zelfs met een juridische procedure.

Maar Bennett probeerde het spel slim te spelen. Het UCI-reglement laat toe dat ploegen het loon van een renner mogen halveren vanaf een inactiviteit van drie maanden, waarin hij niet wedstrijdfit is. Die termijn leek te verstrijken, tot Bennett zondag doodleuk aan de start stond van het EK in Trento. „Hij heeft zeven kilometer meegereden”, zegt Lefevere tegenover Het Nieuwsblad. „Goed gezien van hem, want wij konden die selectie voor Ierland niet weigeren en hij vermijdt dat de UCI-regel in werking wordt gesteld.”

’Vanaf nu gaat hij elke koers rijden’

Een andere UCI-regel schrijft voor dat wanneer ploegen weigeren om wedstrijdfitte renners voor een periode langer dan zes weken op te stellen, zij hier een grote fout begaan. Dat is ook de reden waarom de Belg Ilan Van Wilder dinsdag de GP Wallonie reed en Team DSM zo geen fout begaat. Om dezelfde reden moet Lefevere Bennett nu één keer om de zes weken laten koersen.

„Vanaf nu gaat hij elke koers rijden, waarin we hem kunnen opstellen. Zondag rijdt hij ook mee in Gooik, dinsdag start hij in Vichte plus al wat er daarna nog komt. Hij heeft het zelf zo gewild. Ik vind het plotseling jammer dat de Ronde van Guangxi in China is geannuleerd”, zegt Lefevere, die momenteel aanwezig is in de Ronde van Slovakije en vrijdag niet aanwezig zal zijn in Koolskamp. „Als ik terug ben en ik kom Sam eens tegen, zullen we elkaar wel eens spreken.”

Bron: Het Nieuwsblad