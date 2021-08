NEC boekt overwinning op tiental van Heracles

Spelers van NEC vieren de goal. Ⓒ HH/ANP

In een wedstrijd met veel wederzijdse irritatie heeft NEC in de Eredivisie de tweede opeenvolgende zege behaald. De gepromoveerde club uit Nijmegen won bij Heracles Almelo: 0-1. Vorige week al werd PEC Zwolle verslagen. In Almelo profiteerde NEC vooral van de numerieke meerderheid, die was ontstaan na de rode kaart voor Sinan Bakis.