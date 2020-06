Geschorste Kalou welkom bij afscheidsontbijt Hertha

De oud-speler van Feyenoord is al enige tijd door de club geschorst, nadat hij een video online zette waaruit bleek dat hij zich niet bepaald hield aan de afgesproken corona-richtlijnen.

Bekijk ook: Hertha BSC schorst Kalou na omstreden video

„Ik heb hem uitgenodigd en ik hoop dat hij komt”, aldus Labbadia. „Hij heeft gewoon voor ons gespeeld dit seizoen en hij hoort erbij.”

Het contract van Kalou loopt af bij de club uit Berlijn. De leiding had eerder aangegeven de betreffende video zeer te betreuren, maar ook dat Kalou in de zes jaar dat hij bij Hertha speelde een voorbeeldig prof is geweest.