Vierde nederlaag op rij voor dolend Atlético, Real dankt Karim Benzema

Atlético verloor eerder deze maand in La Liga van Mallorca, Real Madrid en Sevilla. Alleen het uitduel met FC Porto in de Champions League leverde een zege op (1-3) en die was goed voor een ticket voor de achtste finales.

Dankzij een treffer van João Félix leidde Atlético in Granada al na 2 minuten met 1-0. Daarna viel de Madrileense productie echter stil. Dankzij treffers van Darwin Machis en de 39-jarige spits Jorge Molina kwam de thuisclub aan de leiding. Atlético kon in het laatste halfuur de gelijkmaker niet afdwingen.

Real Madrid dankt Benzema

Koploper Real Madrid heeft in La Liga een benauwde zege behaald bij Athletic Club. Het duel in Bilbao eindigde in 1-2. De eindstand stond al na amper 10 minuten op het scorebord.

Real Madrid leidde na 7 minuten met 2-0 dankzij twee treffers van Karim Benzema. De topscorer van La Liga bracht daarmee zijn competitietotaal op vijftien treffers. Oihan Sancet verkleinde in de 10e minuut de achterstand, maar daarna konden beide clubs niet meer tot scoren komen.

Real Madrid leidt met 46 punten, gevolgd door Sevilla met 38 punten.