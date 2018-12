Regen op Melbourne Park

Hierdoor waren Bibiane Schoofs en Lesley Kerkhove om 17.00 uur plaatselijke tijd (07.00 uur 's ochtends in Nederland) nog niet in actie gekomen. Beide Nederlandse tennissters staan op het speelschema voor hun tweede ronde in het kwalificatietoernooi.

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik