Marcel Lucassen opvolger Art Langeler als directeur voetbalontwikkeling bij KNVB

„We hebben meerdere goede kandidaten gesproken, waarbij onze keuze nadrukkelijk is gevallen op Marcel”, zegt Eric Gudde, de vertrekkende directeur betaald voetbal van de KNVB. „In onze gesprekken toonde hij aan dat hij op de pijlers die wij het belangrijkst vinden de meeste ervaring, bagage en prestaties heeft. Door zijn competenties als visionair, inspirator en verbinder had hij ons al eerder overtuigd dat hij de komende jaren de juiste man op deze plek is.”

Hoffenheim en Duitse bond

Lucassen werkte in de voetballerij vooral in het buitenland. Zo was hij assistent-trainer bij TSG Hoffenheim en werkte hij jarenlang bij de Duitse voetbalbond DFB. De afgelopen jaren was hij bij de Engelse club Arsenal verantwoordelijk voor de ontwikkeling van spelers en trainers bij alle jeugdelftallen en het implementeren van een spelfilosofie. Lucassen voorzag ook diverse nationale bonden en clubs van advies.

„Art heeft de weg geplaveid, goede stappen gezet bij onder andere de nationale teams, de topjeugdcompetities en de KNVB Academie”, zegt Lucassen. „Met mijn visie en ideeën kan ik hier een mooi vervolg aan geven.”