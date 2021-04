Ajax-doelman Maarten Stekelenburg nog vraagteken, AS Roma zonder Mkhitaryan en Smalling

De 38-jarige Stekelenburg viel zondag geblesseerd uit in de warming-up van het uitduel met sc Heerenveen. Hij werd toen vervangen door derde doelman Kjell Scherpen.

Het is volgens Ten Hag wel de bedoeling dat Stekelenburg vandaag meetraint. „Ze zijn nu met hem bezig. We bekijken eigenlijk van uur tot uur hoe het met hem gaat en of hij de volgende stap kan zetten. Aan het eind van de dag beslissen we of hij morgen kan meedoen.”

Ten Hag had nog meer nieuws uit de ziekenboeg. Perr Schuurs heeft last van de knie en traint vandaag niet mee. Ook Sean Klaiber is niet van de partij omdat hij net vader is geworden.

Erik ten Hag Ⓒ BSR Agency

Puzzelen

Zoals bekend ontbreken tegen AS Roma onder andere André Onana (dopingschorsing), Sébastien Haller (vergeten in te schrijven) Daley Blind (blessure) en Noussair Mazraoui (blessure), maar het bezorgt Ten Hag geen kopzorgen. „Ik hoef niet te puzzelen, want ik denk dat we 16, 17 goede spelers hebben op dit moment. Als er wat spelers wegvallen, dan vullen anderen dat weer in. Het maakt eigenlijk niet uit. We zijn blijven winnen. Of Onana er nu wel of niet bij is of Haller er nu wel of niet is. Dat geldt ook voor Blind. Ondanks dat het ontiegelijk goede spelers zijn, hebben we laten zien dat we met onze selectie kunnen winnen, maar ook heel goed voetbal kunnen spelen.”

Ajax blaakt van vertrouwen

AS Roma wil de Europa League gebruiken om het seizoen te redden. De ploeg van trainer Paulo Fonseca lijkt zich in de Serie A niet meer te kunnen plaatsen voor de nieuwe editie van de Champions League. Winst van de Europa League levert ook een ticket voor de koningsklasse op. „Als ik hun selectie zie, dan tel ik wel 25 topspelers”, zei Ten Hag. „Ook voor hen is winnen niet genoeg. Ze willen aantrekkelijk voetbal spelen. Op basis van de laatste competitieduels zou je kunnen zeggen dat ze verdedigend soms kwetsbaar zijn.”

Ten Hag wilde zijn basisformatie nog niet prijsgeven. Maar het ligt voor de hand dat Edson Álvarez de geblesseerde Blind op het middenveld gaat vervangen, zodat er centraal achterin een plaats vrijkomt voor Jurriën Timber. „Ik kijk uit naar deze wedstrijd”, zei de 19-jarige verdediger. „Ik heb jarenlang intens meegeleefd als Ajax weer Europees speelde. Die wedstrijden beleefde ik voor de televisie als een echte supporter. Nu sta ik misschien wel tegenover Edin Dzeko. Dat is best bijzonder. Ik heb hem als klein jongetje vaak bij Manchester City zien voetballen.”

AS Roma zonder Smalling en Mkhitaryan

Middenvelder Henrikh Mkhitaryan en verdediger Chris Smalling missen donderdag het uitduel van AS Roma met Ajax. Trainer Paulo Fonseca heeft het geblesseerde duo niet opgenomen in zijn selectie voor het eerste duel in de kwartfinale van de Europa League.

Ook voor Stephan El Shaarawy komt het duel in de Johan Cruijff ArenA nog te vroeg. Rick Karsdorp, oud-speler van Feyenoord, is geschorst voor de eerste confrontatie met Ajax. Marash Kumbulla ontbreekt al langer bij AS Roma, dat woensdagavond niet in de Johan Cruijff ArenA traint.

Coach Fonseca geeft woensdagavond wel een persconferentie in Amsterdam.

