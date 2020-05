Kluivert voerde ontelbare gesprekken met Van Gaal

„Louis heeft een heel duidelijke voetbalvisie en legde me met engelengeduld uit wat hij van me verwachtte. Hij was streng en veeleisend. Dat was dé manier om betere spelers van ons te maken. Maar Louis heeft ook een heel menselijke kant, die door de media misschien wat minder wordt gezien. Volgens mij was er een uitstekende balans tussen de fanatieke leermeester en het betrokken mens.”

Met Van Gaal als trainer won Kluivert in 1995 met Ajax de Champions League. In de finale werd AC Milan met 1-0 verslagen door een laat doelpunt van invaller Kluivert. De toen 18-jarige voetballer kijkt nu 25 jaar later terug op die onvergetelijke avond in Wenen.

