Ten Hag met matig Manchester United ook langs Southampton

Na het uitstekende optreden van afgelopen maandag tegen Liverpool, hadden veel fans van United uiteraard de hoop dat deze lijn doorgetrokken zou kunnen worden, uit bij Southampton. Qua eindresultaat lukte dat uiteindelijk wel, maar qua spel is er ook na deze wedstrijd nog een hoop werk aan de winkel voor de tukker.

Na een aftastend begin - met weer Cristiano Ronaldo en Harry Maguire op de bank, maar Tyrell Malacia en Lisandro Martinez weer in de basis - was het in de 19e minuut een wonder te noemen dat de Mancunians niet op voorsprong kwamen. Bij een rasechte scrimmage kregen de Red Devils binnen enkele seconden vier grote kansen binnen de zestienmeter, maar op wonderlijke wijze hield Southampton-sluitpost Gavin Bazunu zijn doel schoon.

Bekijk hieronder de scrimmage:

Verdediger Armel Bella-Kotchap had op het half uur spelen ineens de 1-0 op zijn schoen, maar hij knalde wild over. The Saints kwamen beter in de wedstrijd en begonnen wat meer kansen te krijgen. Ten Hag liet Ronaldo en de nieuwe aankoop Casemiro inmiddels warmlopen, want het voetbal van United was matig te noemen in de eerste 45 minuten.

Bekijk ook: Manchester United plaatst nieuw bod van 90 miljoen op Antony

Toch liet de Nederlandse oefenmeester de voormalig Real Madrid-sterren nog niet direct invallen. Wel zag hij Scott McTominay vlak na rust vuren op het doel, maar die inzet werd gered. In de 55e minuut was het aanvoerder Bruno Fernandes die voor verlichting zorgde. Na een prima opgezette aanval op rechts knalde hij vanaf de zestienmeter ineens uit de lucht de 0-1 binnen.

Bruno Fernandes heeft gescoord. Ⓒ ANP/HH

Southampton gaf niet op. Joe Aribo testte United-keeper David De Gea, maar de Spaanse goalie redde. In de 68e minuut bracht Ten Hag alsnog Ronaldo en tien minuten voor tijd kwam ook Casemiro.. De Mancunians ploeterden eigenlijk de hele wedstrijd en met hangen en wurgen - zo werd er een prachtige omhaal van Sekou Mara van de lijn gehaald - werd dan ook 1-0 over de streep getrokken. Wel genoeg dus voor de zege en wederom drie punten.

Herbeleef het duel via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League