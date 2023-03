PSV’er Bakayoko trots na debuut bij Rode Duivels: ’Geen woorden voor’

Op aangeven van Bakayoko maakte spits Romelu Lukaku in de slotfase zijn hattrick compleet in Solna (0-3). Lukaku had eerder al twee keer gescoord na voorbereidend werk van Dodi Lukebakio, die na een uur werd gewisseld voor Bakayoko. „Ik heb even geen woorden om te beschrijven hoe ik me voel”, zei de PSV’er op de Belgische tv. „Als nieuwe speler bij een ploeg ben je altijd een beetje bang. Ik kende de grote sterren niet. Maar ik heb de groep snel leren kennen als een echte familie. Iedereen is heel vriendelijk, dat is ideaal voor jonge spelers.”

Bakayoko is een van de gezichten van een nieuwe Belgische generatie. „Die oogt veelbelovend”, aldus de PSV’er. De nieuwe bondscoach Domenico Tedesco wilde na de geslaagde start van de EK-kwalificatie geen uitblinker aanwijzen. „Wat mij betreft was dit een overwinning van het hele team.” De Belgen spelen dinsdag een oefeninterland tegen Duitsland, de organisator van het komende EK.