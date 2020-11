Fabio Jakobsen plaatst voor het eerst foto na horrorcrash

„Ik ben weer terug op de fiets, samen met met mijn vriendin Delore Stougje op onze nieuwe Specialized Tarmac SL7”, schrijft Jakobsen.

„Het was een bijzondere reis tot dusver. Met deze post wil ik alle medische specialisten bedanken die mij het hele traject hebben geholpen. Dat geldt ook voor Deceuninck-Quick-Step en de sponsoren, voor hun steun in mijn revalidatieproces.”

Jakobsen liep bij het incident in augustus, waarvoor Dylan Groenewegen een maandenlange schorsing kreeg opgelegd, flinke schade aan zijn gezicht en gebit op. Hij moest zelfs enige tijd in een kunstmatige coma worden gehouden.

Inmiddels is Jakobsen al diverse keren onder het mes geweest. Er wachten hem echter nog meerdere ingrepen. „Ik kijk uit naar mijn volgende operatie in januari. In de tussentijd pak ik rustig de trainingen weer op.”

Bekijk ook: Extreme straf Dylan Groenewegen roept vragen op