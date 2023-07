VIDEO Daniëlle van de Donk slaat uitnodiging waterpolosters af: ’Een badmuts staat me niet zo’

Het waterpoloduo kwam via Instagram met een speciale tutorial voor de international, want ’je weet nog niet zo goed hoe je een badmuts op moet zetten. Kom je snel een keer trainen met ons?’ Voor die uitnodiging bedankte Van de Donk dus.

„Een badmuts staat me niet zo. Maar ik wil jullie wel heel veel succes wensen tegen Spanje in de finale. Wij geloven in jullie en we moedigen jullie aan. Zet 'm op!", aldus de nummer tien van Oranje. Mede door de support van de middenveldster was Oranje in de finale vrijdagmiddag te sterk voor Spanje: 17-16 na strafworpen. Dat was voor het eerst sinds 1991, 32 jaar geleden.

Merel van Dongen, ploeggenoot van de middenveldster, deelde ook een plaagstootje uit aan Van de Donk via Twitter. Nederland speelt komende dinsdag de laatste groepswedstrijd tegen Vietnam.