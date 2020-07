Renault dient klacht in tegen Racing Point

onze Telesportredactie

Het protest komt er in het kort op neer dat Renault openlijk vragen stelt over de legaliteit van de auto van Racing Point dit jaar. In de reglementen staat dat teams bepaalde onderdelen zelf moeten produceren.

Racing Point is dit jaar erg snel, zo was in februari al te zien tijdens de wintertests. Coureurs Sergio Pérez en Lance Stroll rijden in een auto die bijna als een kopie kan worden gezien van de Mercedes van vorig jaar. Dat team levert ook de motoren aan Racing Point.

Aangezien er volgend jaar nieuwe, technische regels in de Formule 1 zouden worden geïntroduceerd zou Racing Point maar een seizoen met deze auto rijden. Dat zijn er nu twee, aangezien het nieuwe tijdperk - los van het budgetplafond - door de coronacrisis pas in 2022 ingaat.

