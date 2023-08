Luuk de Jong: ’Van de Champions League droom je als klein kind’

GLASGOW - In de perskamer van het historische Ibrox Stadium keek Luuk de Jong terug naar de pijnlijke dubbele confrontatie met Rangers FC van vorig jaar, maar vooral vooruit naar mogelijk weer een nieuwe groepsfase Champions League voor PSV. Daar wil de Eindhovense club, die in het seizoen 2018/2019 voor het laatst actief was op het hoogste Europese podium, zo graag weer naar toe. Daarvoor zal ditmaal wel de horde Rangers FC in de play-off van de Champions League genomen moeten worden met vanavond (aanvang 21.00 uur) de eerste afspraak tussen beide teams op Ibrox.

Luuk de Jong Ⓒ ANP Pro Shots