Erik ten Hag ’gebroken’, maar ook ’trots’ op United

Manchester City was de betere ploeg in de finale, maar United maakte er wel een wedstrijd van. Met een beetje geluk had de ingevallen Scott McTominay in blessuretijd nog gelijk gemaakt. „We zijn in de wedstrijd gebleven en hebben weinig kansen weggeven. Helaas worden we geklopt door twee afstandsschoten. Dat is teleurstellend”, zei Ten Hag.

De oud-trainer van Ajax sluit zijn eerste seizoen met United af met één prijs. De club won eerder in het seizoen al de League Cup, het tweede bekertoernooi van Engeland. Ten Hag leidde zijn ploeg ook naar de derde plaats van de Premier League. Daardoor speelt United in het nieuwe seizoen weer in de Champions League.

Ten Hag drong afgelopen week al aan op versterkingen, zodat hij met zijn ploeg serieus de strijd met City kan aangaan. „Maar dit team heeft veerkracht, karakter en persoonlijkheid”, zei hij over zijn huidige ploeg. „We weten dat we nog een weg te gaan hebben, maar ook deze verloren finale zal ons beter maken. Deze eindstrijd was een test voor ons. Het is niet gelukt om te winnen, maar we kunnen veel positieve punten meenemen naar volgend seizoen.”

Bekijk ook: Gündogan zit Ten Hag dwars in finale FA Cup

Ilkay Gündogan met de FA Cup Ⓒ ANP / HH

Gündogan wil seizoen perfect maken

Ilkay Gündogan was met twee treffers de grote man in de finale van de FA Cup tussen Manchester City en Manchester United (2-1). „Maar we zijn er nog niet dit seizoen”, weet de middenvelder. „We willen onze supporters volgende week in de finale van de Champions League tegen Internazionale nog iets geven.”

De aanvoerder van City wil het seizoen volgende week perfect maken, dat ook al de landstitel heeft gewonnen. „Ik kan onze supporters beloven dat we er alles aan gaan doen om volgende week te winnen in Istanbul”, zei de Duitse aanvoerder van de ploeg van trainer Pep Guardiola.

Gündogan opende al na 12 seconden de score en trof na een benutte strafschop va Bruno Fernandes van United in de 51e minuut nog een keer doel. Het eerste doelpunt van de middenvelder is het snelste doelpunt dat ooit in een finale van de FA Cup is gemaakt. „Maar we hebben ook een plan als we aftrappen”, zei Gündogan. „We willen de lange bal spelen op Erling Haaland en vervolgens de tweede bal winnen. De bal viel geweldig voor me en ik moest wel schieten. Het was wel een aardig schot toch?”