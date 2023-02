Opbrengst Conference League-duel Trabzonspor naar overlevenden aardbeving

Vorige week maandag voltrok zich een ramp in het zuid-oosten van Turkije en in Syrië. Na twee zware aardbevingen en een aantal naschokken ligt het aantal doden boven de 40.000. In Turkije werden sindsdien alle sportcompetities stilgelegd, maar het Europese duel van Trabzonspor gaat door. Volgens Agaoglu zal de voorzitter van de Turkse voetbalbond Mehmet Büyükeksi het duel bezoeken, net als de meeste voorzitters van de andere clubs. Zij willen zo de eenheid onderstrepen. „Deze wedstrijd is een wedstrijd voor Turkije”, aldus Agaoglu.

De club meldde ook dat ze speelgoed inzamelt voor kinderen die de aardbevingen hebben overleefd. Dat zal voor het stadion worden verzameld en daarna naar het rampgebied worden gebracht.