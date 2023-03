Lance Stroll zat na race in Bahrein met gebakken peren: ’Maar het was het waard’

Door Lars van Soest

Lance Stroll Ⓒ ANP/HH

JEDDAH - Lance Stroll liep zo’n twee weken voor de Grand Prix van Bahrein bij een fietsongeluk breuken in polsen, hand en teen op. Toch stuurde hij zijn Aston Martin-bolide in de openingsrace, zij het met de nodige moeite, naar een knappe zesde plaats. De Canadees van Aston Martin had de race voor geen goud willen missen, vertelde hij donderdag in Jeddah.