Na 12 jaar schorsing wil Italiaanse topscorer Francesco Flachi (46) comeback maken

Flachi maakte van begin jaren 2000 tot 2007 furore bij Sampdoria. In 280 duels kwam hij tot 110 goals. Op de topschutterslijst aller tijden van Sampdoria is Flachi nog steeds terug te vinden op de derde plaats, na huidig Italiaans bondscoach Roberto Mancini en Gianluca Vialli.

Al bleef het echter niet bij deze glansrijke sportieve prestaties. Na een positieve drugstest werd hij voor twee jaar geschorst. Toen hij in 2009 opnieuw mocht spelen, ging hij aan de slag bij Empoli en Brescia. nadat hij voor de tweede keer een positieve dopingtest had afgelegd werd hij voor 12 jaar van de voetbalvelden gebannen.

Francesco Flachi in juni 2007. Ⓒ HH/ANP

Nu die schorsing er binnenkort opzit, wil de voormalig topspits zijn flitsen van weleer opnieuw aan de buitenwereld tonen. Bij vijfdeklasser Signa 1914 is hij bevriend met de clubeigenaar en daar plukt hij nu de vruchten van. „Volgens hem (de clubeigenaar, red.) zou ik te oud zijn om nog te kunnen voetballen. Maar ik leef voor het voetbal en ik ben me weer volop aan het voorbereiden. Ik hoop dat ik een inspiratiebron kan zijn bij Signa. Ik wil ze er laten inzien dat voetbal te mooi is om zomaar weg te gooien zoals ik gedaan heb”, aldus Flachi.