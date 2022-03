Premium Het beste van De Telegraaf

Domstedelingen zoeken nieuwe trainer buiten de club FC Utrecht-directeur: ’Afscheid viel Hake heel zwaar, maar ons ook’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

FC Utrecht besloot dinsdag niet verder te gaan met trainer René Hake. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Na het ontslag van hoofdtrainer René Hake en het doorschuiven van zijn assistent Rick Kruys naar de hoofdtrainersrol om het seizoen af te maken, gaat FC Utrecht de technische staf van buitenaf aanvullen. Kruys heeft het hoogste trainersdiploma en kan daarom het seizoen afmaken, maar de oud-speler van de Utrechtse club is geen kandidaat om ook komend seizoen voor de groep te staan, aldus directeur voetbalzaken Jordy Zuidam, die op zoek gaat naar een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen. „Wij hebben een aantal opties in kaart om mee in gesprek te gaan om vanaf komende zomer onze nieuwe trainer te zijn”, aldus Zuidam.