Gesink hoopt dat ’team lesje heeft geleerd’

Robert Gesink Ⓒ BSR Agency

BECERRIL DE LA SIERRA - Hij is inmiddels aan zijn zestiende grote ronde bezig, maar toch kent deze Vuelta a España wellicht een primeur voor Robert Gesink. Voor het eerst is hij onderdeel van een ploeg die een grote ronde kan winnen. Op drie dagen van eindpunt Madrid staat kopman Primoz Roglic riant aan de leiding. „Laten we nog niet te vroeg juichen, want we hebben woensdag in de waaierrit gezien dat overal het gevaar schuilt”, aldus Gesink.