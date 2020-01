Ontevreden Zlatan Ibrahimovic wilde juichen als God voor AC Milan

Ibrahimovic mocht in de tweede helft invallen bij de club waarvoor hij tussen 2010 en 2012 ook al speelde. „De supporters hebben me geweldig ontvangen”, zei hij. „Dat geeft me veel motivatie. Voor hen wilde ik zo graag scoren en daarna als een soort God juichen. Vlak voor de Curva”, verwees hij naar de harde supporterskern van AC Milan.

„Je kan zien dat deze ploeg vertrouwen mist”, zei Ibrahimovic die vorige maand afscheid nam van LA Galaxy. „Ik ben hier pas vier dagen maar ik beloof dat ik er alles aan ga doen om deze ploeg te helpen.”