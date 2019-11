Real Sociedad is Barça en Real (voor even) voorbij

De club uit San Sebastián moest in eigen huis wel genoegen nemen met een gelijkspel (1-1) tegen hekkensluiter Leganés, waar de nieuwe trainer Javier Aguirre meteen een bescheiden succesje boekte. Sociedad heeft nu één punt meer dan FC Barcelona en Real Madrid, die beide zaterdag in actie komen.

Mikel Merino maakte de 1-0 voor Sociedad op aangeven van de Belg Adnan Januzaj. Een kwartier later zorgde de Marokkaanse invaller Youssef En-Nesyri voor de gelijkmaker namens Leganés, dat pas zes punten heeft.

De Mexicaanse trainer Aguirre kwam maandag in de plaats voor de al in oktober ontslagen Mauricio Pellegrino. Aguirre was in Spanje eerder trainer van Atlético Madrid, Osasuna en Espanyol.