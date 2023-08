Bikkelharde strijd tussen zussen Smulders: ’Als Merel sneller start dan ik, kan ik al chagrijnig worden’

GLASGOW - Laura Smulders is nog steeds zo blij op haar fiets als dat kindje van zes jaar, toen ze kennismaakte met BMX. De 29-jarige mondiale topper heeft bijna alle prijzen in haar kast die ze zou willen hebben. Wereld- en Europese titels en wereldbekerzeges prijken op haar rijke palmares. Brons was er tijdens de Spelen in Londen 2012. ,,Heftig dat dat alweer zolang geleden is”, lacht ze. In Glasgow hoopt ze voor de tweede maal WK-goud te pakken in racing, en andermaal moet ze zien af te rekenen met haar vier jaar jongere zusje Merel.

Laura Smulders (r) hoopt tijdens de WK BMX in Glasgow voor de tweede maal goud te pakken in racing. Ze moet dan wel zien af te rekenen met haar vier jaar jongere zusje Merel. Ⓒ FOTO ANP/HH