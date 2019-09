Drie keer code rood op spekglad Monza

Eerst was het Kimi Raikkonen die in zijn Sauber in de bandenstapel schoot.

Carlos Sainz wist vervolgens ternauwernood zijn McLaren op het circuit te houden. Overigens wel knap want hij maakte een ware ’360’. Maar door Sergio Perez was daar vrijwel direct weer een rode vlag. Hij botste met zijn bolide op de muur. Het zorgde ervoor dat de takelwagen meteen de baan opkwam om de wagen van Prez weg te slepen, iets wat George Russell niet begreep, zo zei hij over de boordradio. „„Waarom laten ze al een vrachtwagen op de baan terwijl wij nog aan het rijden zijn? Totaal onnodig, zeker in deze omstandigheden...”

Alsof het niet genoeg was, werd even later door Pierre Gasly met de rode vlag gezwaaid. De Fransman spinde en kwam vast te staan op de kerbstones.

Max Verstappen zette een voorlopige vierde tijd neer.