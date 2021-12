Mercedes boos vanwege actie Max Verstappen en optreden wedstrijdleiding

Mercedes was van mening dat Verstappen tijdens de safety car-situatie in de slotfase in de fout was gegaan. De Nederlander reed enkele keren pal naast Hamilton en op een bepaald moment zelfs even kort vóór de koploper. Iets wat onder dergelijk omstandigheden niet is toegestaan. De FIA vond echter dat er geen sprake was van een wezenlijke fout van de Nederlander. Ook omdat hij zich weer snel liet terugzakken tot achter Hamilton.

Mercedes tekende ook protest aan tegen een actie van de stewards zelf. In de doldwaze slotfase van de race op het Yas Marina Circuit, waarin Verstappen Hamilton passeerde en de titel opeiste, zou het safety car-protocol niet op de juiste manier zijn gehanteerd. Dat het Mercedes menens was, bleek uit het feit dat het team een advocaat meenam naar het gesprek met de wedstrijdleiding. Iets wat niet vaak gebeurt.

Mercedes-teambaas Toto Wolff Ⓒ ANP

Red Bull

Red Bull-teambaas Christian Horner stelde kort na de race dat hij vertrouwen heeft in een goede afloop. „We zijn teleurgesteld in dit protest, maar we hebben vertrouwen in de FIA”, aldus de Britse topman.

In de voormalige koepelgevangenis in Breda keken honderden fans naar de ontknoping van de race.