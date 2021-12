Mogelijk rond 19.30 uur duidelijkheid voor Max Verstappen na protest Mercedes

Mercedes is van mening dat Verstappen tijdens de safety car-situatie in de slotfase in de fout ging. De Nederlander reed enkele keren pal naast Hamilton. De Brit ging op dat moment aan de leiding en mocht het tempo behalen. De koploper mag in die situatie niet worden ingehaald. In de slotronde slaagde Verstappen er op zijn nieuwe banden in om Hamilton te passeren en achter zich te houden, wat hem de titel opleverde.

Daarnaast vindt de leiding van Mercedes dat de stewards tijdens de doldwaze slotfase van de race op het Yas Marina Circuit het safety car-protocol niet op de juiste manier hebben gehanteerd. De uitslag moet daarom worden aangepast, zo stelt het Duitse team.

Mercedes-teambaas Toto Wolff Ⓒ ANP

Een staflid van Red Bull Racing moest zich rond 16.45 uur melden bij de stewards. Verstappen stond op dat moment in het mediacentrum de pers te woord.

Advocaat

Dat het Mercedes menens is, blijkt uit het feit dat het team een advocaat heeft meegenomen naar het eigen gesprek met de wedstrijdleiding. Iets wat niet vaak gebeurt.

Red Bull

Red Bull-teambaas Christian Horner vindt dat FIA de zaak snel moet laten rusten en heeft ook vertrouwen dat dat gebeurt. „Max is wereldkampioen geworden. Dat kunnen ze hem niet afnemen. Dit protest is teleurstellend te noemen, maar dat kun je verwachten na zo’n seizoen”, aldus de Britse topman, die de wedstrijdleiding dit jaar vaker zag ingrijpen.

In de voormalige koepelgevangenis in Breda keken honderden fans naar de ontknoping van de race.