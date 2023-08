Feyenoord-dilemma na drama Justin Bijlow: Ed de Goey pleit voor Timon Wellenreuther

ROTTERDAM - Feyenoord moet Timon Wellenreuther onder de lat houden en kiezen voor vastigheid en vertrouwdheid in de defensie van het toch al stevig verbouwde kampioenselftal. Dat is het advies van Ed de Goey, een van de beste doelmannen in de geschiedenis van Feyenoord en tevens oud-keeper van Oranje.

Timon Wellenreuther kan een Sparta-doelpunt niet voorkomen. Ⓒ ANP/HH