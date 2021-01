Maya Weug was altijd al Ferrari-fan: ’Formule 1 is mijn grootste droom’

Maya Weug was altijd al fan van Ferrari. Ⓒ Ferrari

ROME - De 16-jarige Nederlandse Maya Weug heeft geschiedenis geschreven. Ze is de eerste vrouwelijke piloot die toetreedt tot de prestigieuze Ferrari Driver Academy. Dat is vrijdagmiddag bekend geworden. Nooit eerder werd er een vrouwelijke piloot klaargestoomd om een Ferrari-coureur te worden. Ze krijgt de opleiding in Maranello, bij de Italiaanse stad Modena. Daar is Ferrari gevestigd.