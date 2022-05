Geen zorgen bij Van Dijk en Klopp ondanks spierklachten

De schade bij de Nederlandse verdediger valt gelukkig mee, zo vertelt trainer Jürgen Klopp. „Ik denk dat hij in orde is, maar hij had spierklachten.” De Duitser maakt zich meer zorgen over de aanvaller. „Dat ziet er erger uit dan bij Virgil. Toen hij zei dat hij wat voelde, besloot ik om hem eraf te halen.”

Van Dijk bevestigde dat even later voor de camera’s van Ziggo Sport dat het met hem wel meevalt. „Ik maak me geen zorgen, maar heb geen flauw idee wat het is.” Verder was de mandekker vooral blij met de FA Cup-winst. „Deze winst betekent heel veel voor mij. Dit seizoen eist heel van ons met al die wedstrijd. Maar als we de finale niet hadden gehaald, had je nu een weekje vrij gehad, maar dat wil je ook niet.”

Ook Klopp was trots op zijn ploeg na de tweede gewonnen bekerfinale van het seizoen. „Het was zenuwslopend, mijn nagels zijn weg. Ik kan niet trotser zijn op mijn jongens en hoe hard ze hebben gevochten. Het was een ongelooflijke, intense wedstrijd. Chelsea speelde uitstekend en zou het net zo erg verdiend hebben, maar uiteindelijk moet er één winnaar zijn en dat waren wij vandaag.”