Bryan Linssen gidst Feyenoord langs Go Ahead Eagles

De wedstrijd begon met een fikse tegenvaller voor Feyenoord. Al in de vierde minuut moest Marcos Senesi geblesseerd afhaken met een blessure aan zijn bovenbeen, die hij opliep op het moment dat er geen een tegenstander bij hem in de buurt was en hij de bal terugspeelde op Justin Bijlow. Hij werd vervangen door Wout Burger.

Dreigend Go Ahead

Mede door dat oponthoud duurde het tot het einde van het eerste kwartier alvorens doelman Warner Hahn voor het eerst getest werd. Hij pakte een schot van Alireza Jahanbakhsh in de korte hoek. Maar het zo geprezen Feyenoord-spel van de voorbije weken kwam voor rust amper uit de verf. De eerste grote kans was voor de bezoekers, maar na een fout van Burger kwam de bal steeds niet lekker uit voor de voeten van de Go Ahead Eagles-aanvallers. Diezelfde Burger kopte even later goed in uit een corner, maar Hahn keerde knap.

Ragnar Oratmangoen met Jens Toornstra. Ⓒ Pro Shots

De grootste kansen waren er lange tijd toch steeds bij de spaarzame momenten dat Go Ahead in het vijandelijke strafschopgebied opdook. Luuk Brouwers zette de aanval zelf op met een fraaie schijnbeweging, maar zijn afronding was net niet overtuigend genoeg. Feyenoord zijn meeste dreigend ogende pogingen kwam in de slotminuten. Eerste krulde Orkun Kökçü een vrije trap in het zijnet, daarna werden er pogingen van Guus Til en Luis Sinisterra geblokt. Vooral de kans voor Til was groot, maar hij wist de bal er niet in te krijgen.

Sterke hervatting Feyenoord

Feyenoord ging na de thee vrolijk verder waar het gebleven was. Til volleerde de bal hard richting het doel na een voorzet van Marcus Pedersen, maar de redding van Hahn was uitstekend. De keeper had het druk in de openingsfase van de tweede helft en kon ook meermaals de bal net naast of over kijken bij pogingen van Gernot Trauner en Guus Til. Toch waren er net zoals voor rust momenten dat Go Ahead zich toonde en moest Bijlow een keer gestrekt naar de hoek bij een inzet van Martijn Berden.

Orkun Kökçü met Isac Lidberg. Ⓒ Pro Shots

Enkele minuten later was het raak aan de overkant. De tot dat moment uitstekende Hahn loste bij een schot van Sinisterra en Linssen was attent genoeg om binnen te tikken. De storm van Feyenoord ging vervolgens iets liggen, al bleven de beste kansen wel voor het elftal van Arne Slot. Zo kon Pedersen helemaal opstomen, maar schoot hij recht op Hahn af.

Enkele minuten voor tijd werd de wedstrijd in het slot gegooid. Linssen werd niet aangepakt door de Go Ahead-verdedigers en schoot op heerlijke wijze de bal tegen de touwen. De aanvaller was niet ver verwijderd van een hattrick, maar zijn kopbal in de slotminuut belandde op de paal.

Feyenoorder Senesi: blessure niet ernstig

17.33 uur: Trainer Arne Slot van Feyenoord maakt zich geen grote zorgen over de blessure van Marcos Senesi. De verdediger viel zondag al in de 8e minuut van het gewonnen thuisduel met Go Ahead Eagles (2-0) uit.

„Senesi vertelde net zelf dat het wel meeviel”, zei Slot vlak na het laatste fluitsignaal. „Dat het niet ernstig was, maar dat zeggen spelers altijd na een wedstrijd. We zullen maandag wel zien hoe het ervoor staat. Zo snel eruit is natuurlijk geen goed teken.”

Feyenoord verdedigt donderdag in de uitwedstrijd tegen het Zweedse IF Elfsborg een voorsprong van 5-0 in de play-offs van de voorronden van de Conference League. Doelman Justin Bijlow mist die wedstrijd vanwege een schorsing.

Linssen na gemiste kans op hattrick: je kunt niet alles hebben

Linssen gaf na de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-0) bij ESPN ronduit toe dat Feyenoord niet groots had gespeeld in De Kuip. „Nee, het was absoluut niet sprankelend”, beaamde de maker van beide treffers in het laatste half uur. „We hadden best wel wat moeite. We kregen de energie niet echt in ons spel. Die was een beetje zoek bij ons.”

Linssen vond nog wel dat Feyenoord veel kansen had afgedwongen. „Maar Warner Hahn stond ontzettend goed te keepen, los van die 1-0”, doelde hij op de halve redding van de oud-Feyenoorder waarna hij scoorde uit de rebound. „Ik maak liever zo’n tweede doelpunt”, sprak Linssen glunderend. Hij haalde in de 87e minuut fraai uit. „Met links nog wel, nou ja, het was een kwestie van ogen dicht en gaan. Ik kan wel redelijk schieten met links, maar dat die bal er zo invloog, was wel mooi.”

Linssen kopte na zijn tweede treffer ook nog op paal. „Ja, zonde, het had dus ook een hattrick kunnen zijn, maar je kunt niet alles hebben. Ik denk in elk geval dat de roep bij Feyenoord om een nieuwe nummer 9 wel weer even zal verstommen. Bij elke kans die ik mis, komen er verhalen over een nieuwe spits naar boven, maar na vandaag zal dat even wat minder zijn.”