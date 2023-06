FC Utrecht neemt Marouan Azarkan over van Feyenoord

In dienst van de Kralingers maakte Azarkan dit seizoen vier goals en verzorgde hij negen assists. Ook FC Twente toonde interesse in de 21-jarige Rotterdammer, maar het is FC Utrecht dat met de technisch vaardige aanvaller aan de haal gaat. In tegenstelling tot de andere versterkingen is Azarkan niet transfervrij. Voor hem moet FC Utrecht een transfersom betalen van 6 à 8 euroton.

Overigens is alleen de transfer van El Karouani definitief afgerond en bevinden de andere transfers zich in de afrondende fase. Voor Seuntjens moet het licht nog op groen worden gezet na een medische keuring en ook Romeny en Branderhorst, die transfervrij de overstap maken van respectievelijk FC Emmen en NEC, moeten nog een deel van het transfertraject doorlopen.

Vertrekkende spelers

Met het aantrekken van Azarkan kan FC Utrecht inspelen op het verwachte vertrek van Othmane Boussaid, die nog maar één jaar onder contract staat en de nodige interesse geniet. FC Utrecht bereidt zich voor een op een drukke transferzomer en heeft naast Boussaid met Tasos Douvikas, Taylor Booth en Can Bozdogan meerdere spelers in de selectie, voor wie veel belangstelling bestaat. Daarop vooruitlopend versterkt de nummer zeven van het afgelopen seizoen de selectie al op meerdere plekken.

FC Utrecht neemt na dit seizoen sowieso afscheid van de huurlingen Vasilios Barkas (was gehuurd van Celtic, maar is nu transfervrij), Naoki Maeda (terug naar Nagoya Grampus) en Amin Younes (terug naar Al-Ettifaq) en van de transfervrije Django Warmerdam (verkast naar Sparta). Het ziet er naar uit dat Sander van de Streek de club na zes seizoenen gaat verlaten. Het contract van de middenvelder loopt af en Van de Streek stuurt aan op een buitenlands avontuur. Ook is de kans groot, dat Bas Dost zijn carrière elders voortzet. Voor hem is FC Emmen in de markt, maar dat is vooral interessant als de Drentse club in de Eredivisie blijft en dat is twijfelachtig na de 2-0 nederlaag tegen Almere City in de eerste wedstrijd van de finale van de promotie/degradatie play-offs. Ruben Kluivert staat in de belangstelling van RKC Waalwijk, waar voormalig FC Utrecht-trainer Henk Fraser aan de slag is gegaan.