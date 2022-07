Burak Yilmaz bij Fortuna: ’Ben hier om te scoren en winnen’

„Bedankt voor het warme welkom. Dit is een heel groot project voor mij en de club”, vervolgde de 73-voudig Turks international. „We zullen alleen maar groter worden samen.”

Het ’project’ Fortuna wordt vaak genoemd en lijkt het antwoord op de grote vraag: waarom heeft een speler met de statuur van Burak Yilmaz voor het kleine Fortuna Sittard gekozen? „In de eerste plaats zijn hier mensen waar ik erg op gesteld ben. Het is ook een groot project. Zoals bekend heb ik mijn handtekening gezet voor vijf jaar, waarvan de eerste twee als voetballer. Op dit moment denk ik alleen daaraan. Ik ben hier om te scoren en te winnen. Maar natuurlijk moet ik op mijn 36e ook aan de toekomst denken. Dit project is goed toepasbaar in mijn eigen toekomst. Ik wil hier graag onderdeel van uitmaken. Na mijn twee jaar als speler zullen we bekijken welke mogelijkheden er zijn wat mijn rol betreft.”

Over de fitheid van de bevlogen prof hoeft niemand in Sittard zich druk te maken, stelt Yilmaz. Wanneer de spits voor het eerst gaat trainen? „Na de persconferentie”, lacht de Turkse spits, die eerder uitkwam voor onder meer Galatasaray en Besiktas. „Ik heb vorig seizoen met Champions League en interlands bijna 50 wedstrijden gespeeld. Ik heb alles gespeeld en ben 36 jaar. De fysiotherapeut heeft me gezegd dat ik de vakantie nodig had voor mijn herstel, maar ik zal snel beginnen.”

Eigenaar Isitan Gün toonde zich verguld. „Burak is een iconische voetbalspeler, we verwelkomen hem met het hele hart. We zijn heel verheugd, blij en trots. Dit is een hele belangrijke dag voor de club. Ik denk dat ik niet meer hoef te vertellen wat hem kenmerkt als speler. Er zijn twee dingen belangrijk in deze business. De supporters blij maken en het ongelijk van anderen bewijzen.”